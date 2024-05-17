Часть Новой Каледонии вышла из-под контроля французских властей

"Будут прибывать подкрепления… чтобы контролировать районы, которые ускользнули от нас в последние дни и где контроль больше не гарантирован", – сказал Ле Фран. Число полицейских на острове вырастет с 1700 до 2700 к вечеру пятницы, 17 мая.
Акции протеста в Новой Каледонии начались в понедельник, 13 мая, в ответ на предложение французских депутатов внести поправки в конституцию, которые позволят голосовать на местных выборах всем, кто прожил в Новой Каледонии больше десяти лет. Противники поправок опасаются, что изменения ещё больше маргинализуют коренное население – канаков, составляющих около 40% населения Новой Каледонии, – и пойдут на пользу профранцузским политикам.
Протесты переросли в беспорядки и столкновениями между лоялистами и сторонниками независимости Новой Каледонии. Были разграблены и подожжены магазины, склады, автозаправки и офисы компаний. В ходе протестов пятеро погибли – трое канаков и двое полицейских.
Полиция арестовала около 200 человек. Власти заблокировали в Новой Каледонии TikTok и ввели на острое чрезвычайное положение, которое продлится до 27 мая.
Французские власти называют протестующих "бунтовщиками", которые "называют себя сторонниками независимости, но вместо этого совершают грабежи, убийства и насилие".
Группа координации полевых действий, организовавшая акцию протеста против конституционной реформы, обвинила в насилии французское правительство и возложила на него ответственность "за человеческие жертвы, зверства и разрушение экономической структуры страны".
Национальный совет вождей коренных народов канаков также отверг причастность движения за независимость к насилию, осудив при этом "все акты вандализма и насилия с применением огнестрельного оружия".
Также французское правительство обвиняет в разжигании беспорядков в Новой Каледонии Азербайджан, флаги которого были замечены на протестах. Азербайджан отвергает обвинения в поддержке протестов и движения за независимость Новой Каледонии.
Отношения между Францией и Азербайджаном обострились после войны 2020 года и присоединения Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года. В июле прошлого года Азербайджан пригласил сторонников независимости нескольких заморских территорий Франции на конференцию в Баку. По итогам встречи была создана Бакинская инициативная группа против "французского колониализма". С началом протестов группа публично поддержала "канакских друзей и их справедливую борьбу".
Новая Каледония стала французской колонией в 1853 году, в 1946 году – получила статус заморской территории Франции. По соглашению 1998 года, Новой Каледонии была предоставлена более широкая автономия и право провести три референдума о независимости. Референдумы прошли в 2018, 2020 и 2021 годах. По результатам первых двух с небольшим перевесом победили противники независимости. Третий референдум, на котором сохранение нынешнего статуса территории поддержали уже 97% его участников, канаки бойкотировали из-за пандемии COVID-19.