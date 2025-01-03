Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года

„Сокращение поставок (СПГ из Норвегии . - Ред.) на этой неделе может спровоцировать более быстрый отток из хранилищ, которые служат буфером. Запасы по всему континенту уже сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021 года, когда газовый кризис только начинал назревать“, - пишет Bloomberg.

Тем не менее Европейская комиссия заявила, что угрозы безопасности поставок газа в Центральную и Восточную Европу нет благодаря „эффективной подготовительной работе и координации как в регионе, так и за его пределами“. „Поставки газа гарантированы по альтернативным маршрутам (Германия, Италия) и за счет отбора из хранилищ“, - сообщается на сайте органа исполнительной власти ЕС.