Центральной Европе сложно отказаться от энергоресурсов из РФ

Несмотря на санкции ЕС в отношении России, введенные в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, российская нефть продолжает поступать в Европу. Согласно оценкам, в середине октября 2024 года экспорт ископаемого топлива приносил российской экономике порядка 4,47 млрд евро в неделю, из которых около 350 млн поступало от стран ЕС. Что касается газа, то хотя объем его импорта из России значительно ниже, чем зафиксированные 150 млрд кубометров в 2021 году, закупки топлива снова начали расти с конца 2023 года.