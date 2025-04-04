Цена нефти Brent рухнула до минимума с 2021 года на фоне введенных Трампом пошлин

Причем тогда это была минимальная цена для российского бюджета за все время войны России против Украины. Затем мировые цены и вместе с ними российские восстановились. Но сейчас прогнозы становятся все менее оптимистичными. „В текущей ситуации спрос на нефть может снизиться на 2-3%, что приведет к снижению цен на Brent до 60-65 долларов за баррель. Для России как одного из крупнейших экспортеров нефти эти изменения могут оказать серьезное влияние на бюджетные доходы и экономическую стабильность“, — отметил Чернов.