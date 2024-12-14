Цена на арабику побила абсолютный рекорд. Что происходит и хватит ли нам кофе?

На этой неделе, 10 декабря, цена мартовских фьючерсов на арабику, самый популярный в мире сорт кофе, установила абсолютный рекорд за всю историю торгов — 3,34 доллара США за фунт (около 0,45 кг) зерен. Всего за год арабика подорожала на 80%. Другой популярный сорт, робуста, побил исторический рекорд в сентябре.

Любители кофе, впрочем, почувствуют это только после Нового года. Как объяснил Би-би-си глава компании Tuan Loc Commodities Вин Нгуен, до этого компании-обжарщики ради сохранения своей доли на рынке старались не повышать цену для конечного потребителя, но теперь все же близки к тому, чтобы сделать это в первом квартале 2025 года.