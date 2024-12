Цена на арабику побила абсолютный рекорд. Что происходит и хватит ли нам кофе?

„Любители кофе, которым он сейчас в горло не лезет по таким чудовищным ценам, скоро будут вспоминать их с ностальгией“, — предрекала The New York Times в 1977 году.

„Рост цен на кофе заставляет любителей напитка нервничать“, — гласил заголовок The Washington Post в 1986 году. „Цены на кофе достигли максимума за 20 лет на фоне слухов о дефиците“, — отмечала The New York Times в 1997 году.