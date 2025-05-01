CBS: советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и его заместитель могут покинуть Белый дом

В марте Уолтц оказался в центре скандала после того, как создал чат в мессенджере Signal и по ошибке добавил туда главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, тем самым раскрыв обсуждение с высокопоставленными представителями по нацбезопасности, касающееся планов военного удара по объектам хуситов в Йемене. Голдберг опубликовал материал, первоначально исключив оперативные детали, но после того как министр обороны Пит Хегсет, директор нацразведки Тулси Габбард и глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявили, что в чате не было секретной информации, Голдберг раскрыл и эти данные — в том числе время ударов и используемые вооружения.