CBS: советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и его заместитель могут покинуть Белый дом

Ожидается, что они уйдут в четверг. Белый дом пока не прокомментировал эту информацию. Первым об отставках сообщил журналист Марк Халперин.
По словам источников, руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс сегодня проводит беседы с некоторыми сотрудниками Совета национальной безопасности.
В марте Уолтц оказался в центре скандала после того, как создал чат в мессенджере Signal и по ошибке добавил туда главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, тем самым раскрыв обсуждение с высокопоставленными представителями по нацбезопасности, касающееся планов военного удара по объектам хуситов в Йемене. Голдберг опубликовал материал, первоначально исключив оперативные детали, но после того как министр обороны Пит Хегсет, директор нацразведки Тулси Габбард и глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявили, что в чате не было секретной информации, Голдберг раскрыл и эти данные — в том числе время ударов и используемые вооружения.
Позднее Уолтц на закрытых встречах признал подлинность публикации. В Белом доме обсуждали возможность его отставки, но сам Уолтц не предлагал уйти, и Трамп не настаивал. Публично президент тогда поддержал советника, назвав его „порядочным человеком“, который „извлек урок“.
Один из источников в Совете нацбезопасности сообщил, что, по мнению президента, с момента инцидента прошло достаточно времени, чтобы представить уход Уолтца и Вонга как часть реорганизации. Трамп не хотел увольнять Уолтца сразу, чтобы это не выглядело как уступка внешнему давлению.
Алекс Вонг ранее занимал пост заместителя спецпредставителя США по КНДР и заместителя помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и стран Тихоокеанского региона в первом составе администрации Трампа. Назначая его, Трамп заявлял, что Вонг участвовал в подготовке его саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Fox News пишет, что Уолц и Вонг уже уволены, а издание Politico сообщает, что Трамп давно планировал уволить Уолтца, который утратил „доверие других чиновников администрации“. По данным издания, „имена претендентов на замену обсуждаются в Западном крыле уже несколько недель“. Источники Politico говорят, что Уолца может заменить Стив Уиткофф — спецпосланник президента США на Ближнем Востоке, который также участвует в переговорах о завершении российско-украинской войны и регулярно встречается с Владимиром Путиным.