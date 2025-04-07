CBS News выяснила, как редактора Atlantic добавили в чат об ударах по Йемену. Его спутали с чиновником Трампа

Как пишет CBS News, после публикации скандальной статьи в Atlantic служба технической поддержки президентской администрации провела расследование инцидента и на прошлой неделе сообщила о его результатах Трампу и другим чиновникам Белого дома.

Несколько информированных анонимных источников сообщили CBS News, что приглашение на участие в секретном чате, которое получил Голдберг, на самом деле было предназначено официальному представителю Белого дома по вопросам национальной безопасности Брайану Хьюзу.

Как сказано в публикации , ошибка, совершенная советником президента США Майком Уолтцем и ставшая причиной политического скандала, была связана с функцией смартфонов, которая позволяет автоматически сохранять телефонный номер того или иного контакта, если он присутствует в тексте электронного письма.

По данным двух источников, поговорив с сотрудником штаба Стивеном Ченгом и другими, Хьюз скопировал текст письма Голдберга (в нем был адрес и телефон журналиста) в новый email — и отправил его Уолтцу.

Сотрудники штаба хотели поставить в курс дела членов окружения Трампа, в том числе Уолтца, который в прошлом служил в армии.

Если верить публикации, всему виной — электронное письмо, которое Голдберг в октябре прошлого года отправил в штаб предвыборной кампании Трампа. Он попросил дать комментарий в связи со статьей, связанной с Трампом и военными.

В результате расследования оказалось, что никаких прямых контактов между Уолтцем и Голдбергом, а также между Голдбергом и Хьюзом, не было.

Но после этого мобильный телефон будущего советника по национальной безопасности автоматически предложил сохранить номер Голдберга как новый контактный номер Брайана Хьюза.

Примечательно, что с тех пор Уотлц неоднократно звонил Хьюзу и отправлял ему сообщения — и при этом все они попадали к правильному адресату, а не к Голдбергу. Судя по всему, телефон не путал два номера до момента, пока Уолтц в марте не отправился в город Джедда в Саудовской Аравии.

Но когда Уотлтц попытался добавить Хьюза в тот самый чат в Signal, телефон отправил приглашение Голдбергу, подобрав именно его номер в списке контактов.