ЦАХАЛ заявляет о готовности к зимней войне на всех фронтах

В заявлении, которое цитирует Jerusalem Post, говорится, что ЦАХАЛ уже выдал своим бойцам 129 тысяч зимних курток и 369 тысяч небольших одноразовых мешков для согревания.

По словам начальника отдела логистики Южного командования ЦАХАЛ полковника Орена Фортала, «с момента вторжения наших войск отдел логистики принимал активные меры по спасению техники из зоны боевых действий, эвакуации раненых и спасению жизней».

Кроме того, по его словам, аппарат по ночам пополняет запасы топлива, боеприпасов, инструментов для вторжения, продовольствия и снабжает войска огромными запасами медикаментов.

В то же время аналитики отмечают, что за исключением израильской Войны за независимость 1948-49 годов, с тактической точки зрения проходившей в другую эпоху, ЦАХАЛ не имеет опыта ведения боевых действий в зимний период.