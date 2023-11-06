ЦАХАЛ заявляет о готовности к зимней войне на всех фронтах

 
bbcrussian.com
„Hamas“ ir Izraelio karas
„Hamas“ ir Izraelio karas
ФОТО: Scanpix
Армия обороны Израиля распространила заявление, в котором сообщает, что готова к продолжению боевых действий в зимний период и уже начала масштабную работу по оснащению своих войск на всех границах специальным зимним снаряжением.

В заявлении, которое цитирует Jerusalem Post, говорится, что ЦАХАЛ уже выдал своим бойцам 129 тысяч зимних курток и 369 тысяч небольших одноразовых мешков для согревания.

По словам начальника отдела логистики Южного командования ЦАХАЛ полковника Орена Фортала, «с момента вторжения наших войск отдел логистики принимал активные меры по спасению техники из зоны боевых действий, эвакуации раненых и спасению жизней».

Кроме того, по его словам, аппарат по ночам пополняет запасы топлива, боеприпасов, инструментов для вторжения, продовольствия и снабжает войска огромными запасами медикаментов.

В то же время аналитики отмечают, что за исключением израильской Войны за независимость 1948-49 годов, с тактической точки зрения проходившей в другую эпоху, ЦАХАЛ не имеет опыта ведения боевых действий в зимний период.

Даже если армия решит базовые проблемы – например, позаботится о том, чтобы солдаты не замерзли в полевых условиях, – остается неясным, насколько ЦАХАЛ подготовлен стратегически и тактически, учитывая отсутствие опыта зимних кампаний.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии