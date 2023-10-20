ЦАХАЛ заявил об ударах по более чем 100 объектам ХАМАС

Удары по более чем 100 объектам ХАМАС наносили истребители израильских ВВС, в числе объектов — подземный туннель, склады оружия и «десятки оперативных командных центров».

Убит, согласно заявлению ЦАХАЛ, Амджад Маджед Мухаммад Абу Оде, «военно-морской боевик ХАМАС, принимавший участие в резне израильских мирных жителей на юге Израиля». Кроме него «нейтрализован» в результате целенаправленного удара по городу Газа «террористический отряд», которого, как следует из заявления, связывают с воздушными ударами по Израилю.

ЦАХАЛ также сообщает об уничтожении оружия, находившегося в мечети в районе Джабалии. В отчете при этом ничего не сказано об ударе по зданию рядом с церковью в Газе.

Подконтрольное ХАМАС министерство внутренних дел сектора Газа ранее объявило, что в результате израильского удара по территории греческой церкви в Газе погибло и было ранено «большое число» прятавшихся там людей. Очевидцы удара рассказали агентству AFP, что он был нанесен по цели рядом с церковью св. Порфирия.