ЦАХАЛ захватил опорный пункт ХАМАС в Джабалии

Как сообщает ЦАХАЛ, в ходе 10 часов боев израильская пехота сражалась с боевиками, обнаружила подземные туннели, в том числе и спуск в один из них недалеко от детского сада.

Палестинское информационное агентство Wafa сообщило со своей стороны, что израильские самолеты разбомбили и разрушили дом в лагере беженцев Джабалия, в котором люди оказались запертыми под обломками.