ЦАХАЛ задержал директора больницы "Аш-Шифа"

Абу Салмии был задержан и вывезен для допроса общей службой безопасности Израиля (Шин Бет) после различных показаний и видеодоказательств о том, что управляемый им госпиталь использовался в качестве командного центра ХАМАС, сообщили военные.

"Террористическая группировка ХАМАС использовала множество ресурсов, в том числе электричество для укрепления своих туннелей, которые она построила под больницей. Кроме того, ХАМАС хранил военные предметы в больнице и в ее непосредственной близости", - заявили в ЦАХАЛ. Кроме того, по данным Израиля, после нападения ХАМАС 7 октября террористическая группировка "использовала больницу в качестве убежища для своих террористических сил и даже доставляла туда израильских заложников, похищенных в день резни".