ЦАХАЛ уничтожил отряд боевиков, открывших по ним огонь из больницы в Газе

По данным ЦАХАЛ, группа боевиков находилась в толпе гражданских лиц у входа в больницу и открыла по военнослужащим огонь из РПГ и стрелкового оружия. Солдаты ответили огнем из стрелкового оружия и артиллерии.

По данным ЦАХАЛ, никто из военнослужащих не пострадал, но один танк был поврежден выстрелом из гранатомета.

По словам представителей ЦАХАЛ, в ходе перестрелки военные заметили, как гражданские лица покидают больницу, а из соседних зданий выходят другие боевики и прячутся среди них.