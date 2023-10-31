ЦАХАЛ сообщает о крупных перестрелках с боевиками на местности в Газе

 
bbcrussian.com
„Hamas“ ir Izraelio karas
„Hamas“ ir Izraelio karas
ФОТО: Scanpix
Между силами Армии обороны Израиля и боевиками ХАМАС с прошлой ночи ведутся «перестрелки в больших количествах», рассказал в интервью Би-би-си официальный представитель ЦАХАЛ.

По словам Питера Лернера, ЦАХАЛ планомерно уничтожает боевиков «шаг за шагом, удар за ударом». План заключается в том, чтобы вступать в бой с хамасовцами и уничтожать их инфраструктуру, добавил он.

Лернер также обвинил группировку в том, что та нарочно ведет огонь из мечетей и жилых зданий.

Ранее представители боевого крыла ХАМАС «бригады Аль-Кассам» объявили, что обстреляли из засады три израильских боевых машины противотанковыми ракетами на севере Газы, а кроме того, открыли минометный огонь по израильским солдатам рядом с погранпереходом Керем в южной части сектора.

Насколько результативными были эти атаки, а также других подтверждений этой информации нет.

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