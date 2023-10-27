ЦАХАЛ провел второй рейд на территорию сектора Газа

Армия Израиля, которая накануне провела первый танковый рейд в Газу, этой ночью вновь ввела на территорию сектора пехоту, бронетехнику и инженерные войска. С воздуха их поддерживали беспилотники и истребители. ЦАХАЛ также утверждает, что в ходе ракетного удара удалось убить одного из командиров ХАМАС Хасана аль-Абдаллу, который руководил обстрелами Израиля из города Хан-Юнис.

"Думаю, самым удивительным было количество оружия, которое они ввезли в Израиль. Они думали, что все еще могут использовать самодельные бомбы и эти ракеты. Конечно, ЦАХАЛ не позволил им выполнить миссию", — говорит специалист по разборке оружия майор Г.

ЦАХАЛ также обвинил ХАМАС в использовании вооружений из Северной Кореи и Ирана. По данным израильских военных, речь идет примерно о 20% оружия боевиков. Оставшиеся 80% — сделаны на территории сектора Газа.