ЦАХАЛ поручено подготовить план выезда жителей сектора Газа

На следующий день вашингтонская администрация попыталась смягчить высказывания Трампа о секторе Газа и разъяснить его позицию. Президент имел виду „временную релокацию“ палестинцев из Газы, а не их переселение на постоянное место жительства в арабские страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Трамп ожидает, что партнеры США в регионе, в особенности Египет и Иордания, „временно примут палестинских беженцев, чтобы мы могли восстановить их дома“, поскольку сектор Газа сейчас - „непригодное для жизни любого человека место“, пояснила она. Кроме того, Ливитт указала, что восстановление сектора Газа не будет оплачиваться США и что американские войска, скорее всего, не будут туда отправлены.