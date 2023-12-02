ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС

"Это произошло после того, как комиссия экспертов министерства здравоохранения совместно с институтом судебно-медицинской экспертизы, главным раввином Израиля и министерством по делам религии установили их смерть на основе собранных разведывательных данных", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее израильские СМИ сообщили, что все погибшие на момент атаки ХАМАС жили в кибуце Нир-Оз. "Мы продолжаем прилагать многочисленные разведывательные и оперативные усилия, чтобы предоставить информацию об условиях содержания заложников", - заявил на пресс-конференции Хагари.

По состоянию на 1 декабря в плену ХАМАС остаются 136 человек, в том числе 17 женщин и детей, сообщили израильские военные. За время перемирия, окончившегося 1 декабря, из плена ХАМАС были возвращены 110 человек.

Нападение ХАМАС на Израиль