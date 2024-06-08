ЦАХАЛ освободил еще четырех заложников из плена ХАМАС

22-летний Альмог Меир Ян пытался сбежать с фестиваля вместе с другом. Они успели добраться до машины, но смогли проехать лишь небольшое расстояние. Альмог успел позвонить матери. Как она рассказывала позже, он сказал: „Они стреляют“, добавил, что любит ее, и попрощался.

Альмог Меир Ян и его семья живут в городе Ор-Йехуда в Тель-Авивском округе, до захвата в плен он заботился о своих бабушке и дедушке. Его близкие рассказывали, что он несколько месяцев с нетерпением ждал музыкальный фестиваль Nova, на следующий день после которого должен был состояться его первый рабочий день в крупной IT-компании. Семья описывает Альмога как вежливого человека с теплой улыбкой, который готов всем помочь.