ЦАХАЛ объявил четырехчасовую "тактическую паузу" в военной операции

По словам представителей армии, перерыв в боевых действиях преследует «гуманитарные цели» и продлится с 10 до 14 часов по местному времени.

Сегодняшняя пауза будет действовать в районах Аль-Дарадж и Аль-Туффах на севере Газы.

В это время гражданскому населению рекомендовано перемещаться на юг Газы по маршруту Салах аль-Дин — главной дороге, соединяющей север и юг палестинского анклава.

В понедельник в тот же период была объявлена четырёхчасовая пауза, но она распространялась на район города Рафах.