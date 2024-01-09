ЦАХАЛ обнаружил подземный завод ХАМАС по производству ракет

Армия обороны Израиля обнаружила "крупнейшее место производства оружия ХАМАС" в секторе Газа с начала войны против радикальной исламистской организации. На подземном заводе производились снаряды дальностью полета около 100 км, туннели залегали на глубине до 30 метров, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ в понедельник, 8 января.

Ранее представители израильской армии показывали журналистам оружейные заводы и туннели на палестинской территории, которые ХАМАС использует в военных целях. Мнимые цементные заводы и другие промышленные объекты на самом деле использовались для производства ракет и гранат, которые хранились в глубоких шахтах, сообщили представители ЦАХАЛ во время пресс-тура в поселении беженцев Эль-Бурейдж к югу от города Газа. Кроме того, израильские военные взяли под свой контроль штаб-квартиру подразделения ХАМАС "Эль-Бурейдж".