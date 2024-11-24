ЦАХАЛ: "Хезболлах" выпустило свыше 180 ракет по Израилю

Ливанское радикальное шиитское движение „Хезболлах“ выпустило свыше 180 ракет из Ливана по северной и центральной части Израиля. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Представители движения в свою очередь заявили, что впервые осуществили воздушную атаку „с помощью роя ударных беспилотников“ по военно-морской базе Ашдод на юге Израиля. По утверждению „Хезболлах“, ракеты и рой ударных дронов также нанесли удар по „военной цели“ в Тель-Авиве. Кроме того, был произведен залп ракет по базе израильской военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива, добавили там.

Израильские военные не прокомментировали информацию о конкретных целях.