ЦАХАЛ: город Газа полностью окружен, сектор фактически разделен на cевер и юг

Израильские силы достигли береговой линии, фактически разделив сектор на "Север Газы и Юг Газы", сказал он.

При этом он подчеркнул, что Израиль по-прежнему оставляет "пропускной коридор" для жителей северного сектора Газа и города Газа, чтобы они могли избежать военных действий и уйти на юг.

"Израиль продолжит энергичные атаки и продолжит активизировать нашу наземную операцию на севере сектора Газа и в большом городе Газа", — добавил Хагари.

Точных данных о том, когда именно войска ЦАХАЛ намерены войти в город, нет, но ожидается, что эта операция начнется в течение 48 часов.

Ранее армия обороны Израиля заявила, что ее силы полностью возьмут в кольцо город Газу в течение 48 часов и начнут операцию непосредственно внутри города.

Целью операции будет ликвидация боевиков ХАМАС, уничтожение их тоннелей, а также военных и гражданских объектов группировки.