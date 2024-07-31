Бывший ведущий Би-би-си признал себя виновным в создании непристойных изображений детей

Среди них было семь изображений категории А (самая серьезная классификация), на двух из которых был изображен ребенок в возрасте от семи до девяти лет.
Как сообщают наши корреспонденты в здании Вестминстерского магистратского суда, когда ему зачитали обвинения, он трижды тихо и спокойно ответил „виновен“.
Обвинение заявило, что с декабря 2020 года Эдвардс общался по WhatsApp со взрослым мужчиной, который отправил ему 377 изображений сексуального характера, из которых 41 были непристойными изображениями детей. По закону, под изображениями могут подразумеваться как видеозаписи, так и фотографии.
Королевская прокурорская служба (CPS) заявила, что на большинстве изображений категории А, по оценкам, были дети в возрасте от 13 до 15 лет, но в двух клипах показан ребенок в возрасте 7-9 лет. Изображения категории А содержат сцены насилия, включая сексуальные действия с проникновением.
У Эдвардса также обнаружили 12 изображений категории В, которые предполагают сексуальные действия без проникновения, и 22 фотографии категории С, которая охватывает другие непристойные изображения.
В ходе слушаний суду сообщили, что в феврале 2021 года отправитель изображений поинтересовался у Эдвардса, не слишком ли молоды дети на фотографиях, и тот попросил его не отправлять никаких изображений несовершеннолетних. Последнее непристойное изображение, попавшее в категорию А, было отправлено в августе 2021 года.
После этого, по данным обвинения, Эдвардс настоял, чтобы отправитель не посылал ему никаких незаконных изображений, и они продолжили обмениваться обычной порнографией до апреля 2022 года.
По данным Королевской прокурорской службы, создание непристойных изображений может трактоваться в законе достаточно широко и может включать их получение через социальные сети.
Адвокат Эдвардса Филип Эванс Кей Си сказал суду: „В данном деле нет никаких предположений о том, что Эдвардс […] в традиционном смысле этого слова создал какое-либо изображение“.
Он добавил, что Эдвардс „не хранил никаких изображений, не отправлял их кому-либо еще и не искал подобных изображений в других местах“.
Эванс также отметил, что бывший телеведущий испытывал проблемы со здоровьем — „как психическим, так и физическим“.
В заявлении после слушаний в среду Клэр Бринтон из Королевской прокурорской службы сказала: „Служба и столичная полиция смогли доказать, что Эдвардс получал незаконные материалы с участием детей через WhatsApp“.
Детская благотворительная организация NSPCC заявила: „Преступления, связанные с сексуальным насилием над детьми в интернете, могут иметь разрушительные последствия для жертв, и мы не должны сомневаться в серьезности преступлений Эдвардса“.
Кто такой Хью Эдвардс
Хью Эдвардсу 62 года, он был одним из самых известных в Британии телеведущих.
Он четыре десятилетия работал на Би-би-си, в том числе 20 лет — в новостной программе Ten O’Clock News, освещая такие ключевые моменты в жизни страны и мира, как смерть и похороны королевы Елизаветы II, свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Гарри и Меган Маркл, инаугурация президента США Барака Обамы и смерть Нельсона Манделы.
Эдвардс вырос в Уэльсе, закончил Кардиффский университет и получил там звание почетного профессора журналистики.
Он считался одним из самых высокооплачиваемых сотрудников Би-би-си с зарплатой более 400 тысяч фунтов стерлингов в год.
Эдвардс живет в Лондоне с женой и пятью детьми. В прошлом он уже говорил, что страдает от депрессии и борется с этим заболеванием.
В эфире ведущий не появлялся с июля прошлого года, когда в британских газетах появились сообщения о том, что он платил молодым людям за откровенные сексуальные снимки.
В апреле он уволился с Би-би-си по состоянию здоровья.
Первый скандал с откровенными фото
Столичная полиция заявила, что обвинения по этому делу не связаны с другими заявлениями, которые широко освещались в прессе и расследовались в прошлом году. „Эти заявления не были частью дела, которое рассматривалось полицией в июле 2023 года. Они были расследованы отдельно, как самостоятельное дело“, — сказал представитель полиции.
Специальное подразделение столичной полиции, занимавшееся в прошлом году делом Эдвардса, после предварительного расследования пришло к заключению, что, по имеющейся информации, состава преступления не обнаружено, и рекомендовала Би-би-си продолжить собственное внутреннее расследование обстоятельств этого происшествия.
В мае прошлого года британский таблоид Sun написал, что сотрудник корпорации на протяжении трех лет платил некому тинейджеру за откровенные фотографии, перечислив в общей сложности 35 тыс. фунтов стерлингов (около 45 тыс. долларов).
Однако тогда же адвокат этого тинейджера написал письмо Би-би-си, в котором отверг обвинения в адрес ведущего — тогда общественности еще не было известно, о ком идет речь. Тем не менее расследование продолжилось, и к нему подключилась лондонская полиция.
Эдвардс был арестован в ноябре прошлого года, а в июне ему предъявили обвинения. Приговор ему будет вынесен 16 сентября.