Бывший президент Чили погиб при крушении вертолёта

Он сам находился за штурвалом. Вскоре после взлёта вертолёт Robinson R66 упал в озеро в предгорье Анд. Вместе с бывшим президентом летели три человека, все они спасены. Пиньера, как сообщается, не смог выбраться и, по предварительным данным, утонул. Вертолёт, как сообщает Reuters, находится на глубине приблизительно 40 метров.

Причина катастрофы не сообщается. Незадолго до случившегося политик обновил лицензию пилота, сообщает чилийский канал 24 Horas. Во время крушения шёл дождь и была туманная погода, что снижало видимость.

74-летний Пиньера — бизнесмен и инвестор, занявшийся политикой в девяностые годы. В 2010 годом он стал первым правым президентом Чили после отставки Аугусто Пиночета. Пиньера избирался президентом дважды на четырёхлетние сроки, в 2010 и 2018 годах. Foirbes оценивает его состояние в 2,7 миллиарда долларов.