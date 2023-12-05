Бывший главком ВСУ Виктор Муженко: Украина должна перейти к стратегической обороне

Эта работа не продлилась долго. Муженко вспоминает: уже в двадцатых числах апреля, когда российские войска ушли из-под Киева, Валерий Залужный сказал ему, что у президента Зеленского «есть видение, что он не должен присутствовать на пункте управления».

«Я включился в работу, начались процессы по организации сопротивления и отражения российской агрессии», — лаконично рассказывает он о своей работе в генеральном штабе ВСУ.

Ранним утром 24 февраля 2022 года 60-летний Виктор Муженко надел военную форму и «самостоятельно инициировал свой приход в Генштаб». Тогда, в первый день большой войны, его сфотографировали склонившимся над большой картой военных действий рядом с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Только что избранный президентом Владимир Зеленский отправил Виктора Муженко в отставку одним из первых своих решений в мае 2019 года. Тогда много говорили о том, что Зеленский, пришедший к власти на лозунгах примирения с Россией, не доверяет «порошенковскому» генералитету.

Он рассказывает о неоправданном оптимизме руководящих офицеров 9-го и 10-го армейских корпусов — соединений, сформированных специально для проведения летнего контрнаступления, — с которыми он общался.

С другой стороны, он признает, что «ожидания, сформированные информационной поддержкой, не стали реальностью для Украины». «Это многих разочаровало, а некоторые даже впали в пессимизм после таких незначительных, как они считают, приобретений», — говорит Муженко.

С одной стороны, говорит он, ВСУ удалось «потеснить россиян», что, с учетом перевеса российских войск в воздухе, в артиллерии и наличия многокилометровых минных полей, можно назвать чудом.

После этого Виктор Муженко вернулся к научной работе. Интервью корреспондентке Украинской службы Би-би-си Оксане Тороп — один из очень немногих разговоров генерала со СМИ за время полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины.

«Меня удивило такое оптимистичное отношение к будущим военным действиям. Как-то все было рассчитано, (что)… мы пойдем — и они убегут. У нас тут появятся танки „Леопарды“, там появятся бомбы, там БМП „Брэдли“, куча всякого вооружения, мы наносим удары и так далее… Но пошло не так, как думалось и как хотелось, к сожалению», — говорит Муженко.

Кроме того, по его словам, предварительные расчеты — генерал не уточняет, кто их проводил, — «не показывали мощного прогресса в наших действиях в общем замысле контрнаступательной операции».

«Не просматривалось и стратегического замысла этой операции. Просматривались отдельные операции на отдельных направлениях… Концентрации войск у нас не было. Ко всем неблагоприятным условиям, не было еще и численного перевеса, а если и был, то незначительный. Это не тот перевес, который должен быть при проведении таких наступательных операций», — говорит Муженко.