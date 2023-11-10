Бывший глава МВД Латвии получил 8,5 лет за шпионаж в пользу России

Оба подсудимых не признали вину, они собираются обжаловать приговор.
По данным суда, Адамсонс "целенаправленно собирал закрытую информацию" и через Силонова передавал ФСБ. Речь идет об информации о "работе латвийских государственных учреждений, правоохранительных органов и органов государственной безопасности, а также о системе государственной обороны". Адамсонса также обвинили в мошенничестве и незаконном хранении огнестрельного оружия.
Адамсонс был задержан летом 2021 года. Его обвинили в сорока эпизодах шпионажа в пользу России. В декабре сейм Латвии разрешил Генпрокуратуре завести в отношении него уголовное дело, сняв с депутата неприкосновенность.
В советское время Адамсонс работал в Военно-морском флоте на Сахалине и занимал должность замначальника штаба по разведывательной работе. В 1992 году он вернулся в Латвию, где занимал посты заместителя командующего Военно-морских сил, командующего пограничной службы, министра внутренних дел. Участвовал в выводе российской армии с территории Латвии. Суд признал его связь с КГБ, однако должность депутата парламента Адамсонс сохранил.