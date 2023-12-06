Бюджетный кризис в Германии: откуда он взялся и как может разрешиться

Роберт Хабек, который также занимает пост министра экономики страны, на этой неделе должен был быть в Дубае на саммите СОР28, но вместо этого остался в Берлине, где партнеры по правящей коалиции горячо спорят по поводу чрезвычайного соглашения по бюджету на следующий год.
Кризис разразился 15 ноября, когда Конституционный суд Германии объявил бюджет правительства незаконным в связи с тем, что он нарушает немецкие законы, запрещающие властям брать на себя новые долги.
В результате в бюджете страны образовалась дыра в десятки миллиардов евро.
Теперь у правительства есть всего несколько дней, чтобы найти решение, если оно хочет принять национальный бюджет на 2024 год до 1 января без экстренных заседаний.
В среду кабинет министров Германии собирается в последний раз в этом году. Пересмотренный бюджет должен быть представлен парламенту на следующей неделе, на последних заседаниях перед Рождеством.
Поэтому уже на этой неделе министры должны договориться о том, как сбалансировать бюджет следующего года, придерживаясь при этом закона.
Это не столько долговой кризис, сколько антидолговой. Немецкий закон, известный как "долговой тормоз", ограничивает сумму новых заимствований, которые правительству разрешено брать.
Эта норма, предложенная канцлером Ангелой Меркель в 2009 году, записана в конституции, и именно ее твердо отстаивают консерваторы, обратившиеся в суд.
Для консервативной оппозиции решение, принятое судом три недели назад, о том, что левое правительство Олафа Шольца нарушает этот закон, — большая удача.
Балансированию бюджета в немецкой политике придается особое значение, здесь это называют "черный ноль" (schwarze Null).
Его суть заключается в том, что все запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно из бюджетных доходов. Он также ограничивает дефицит федерального бюджета до 0,35% от ВВП.
Исключения допускаются в случае чрезвычайных ситуаций национального масштаба, какой, например, стала пандемия Covid-19.
Правительство планировало использовать неизрасходованный во время пандемии лимит на чрезвычайный долг, чтобы потратить его на переход Германии к зеленой энергетике. Но Конституционный суд Германии признал это незаконным.
Таким образом, ориентировочно дефицит 2023 года составит 60 млрд евро, 2024-го — 17 млрд евро.
В текущем году правительство решило обойти "долговой тормоз", объявив 2023 год чрезвычайным из-за энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину, хотя это также может быть оспорено в суде.
Но пока неясно, что канцлер Шольц предлагает на 2024 год.
Его долгожданная парламентская речь на прошлой неделе не прояснила ситуацию.
Его основным посланием было: "Поверьте мне, у нас есть план".
Он также повторил свою излюбленную фразу на английском языке с немецким акцентом: "Ты никогда не осилишь дорогу один".
Между тем три партии, входящие в коалицию, провели последние несколько дней в ночных переговорах, пытаясь достичь соглашения. Немецкие комментаторы могут только догадываться, кто и о чем в данный момент переговаривается, исходя из того, в каком правительственном здании поздно ночью горит свет.
Вообще-то единственными решениями могут быть повышение налогов, сокращение расходов или увеличение долга. Но обсуждают эти вопросы три совершенно разные партии с несовпадающими взглядами на заимствования и расходы.
Дружественная бизнесу либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП), в ведении которой находится Министерство финансов и государственные доходы, выступает против повышения налогов и одержима сохранением "долгового тормоза".
Тем временем левоцентристская СДПГ канцлера Шольца отказывается отменить обещанное увеличение социальных расходов, а третья партия коалиции "Союз 90/Зелёные" полна решимости увеличить инвестиции в переход Германии к возобновляемым источникам энергии.
Членам коалиции и в лучшие времена было нелегко уживаться друг с другом, а сейчас времена для всех не лучшие.
До сих пор разногласия сглаживались, пока деньги тратились на вещи, важные для каждой из партий.
Сейчас все три показывают плохие результаты в опросах и слабо выступили на недавних региональных выборах, в результате чего рядовые партийцы стали меньше оглядываться на партийное руководство, а партийные лидеры менее склонны к компромиссу.
Главная причина, по которой компромисс все же кажется возможным, заключается в том, что низкая популярность всех трех правящих партий может заставить их постараться избежать досрочных выборов [очередные выборы должны состояться только в 2025 году - ред.].
Стремление "зеленых" смягчить "долговой тормоз" будет трудно провести через парламент, поскольку для этого нужна поддержка большинства в две трети голосов.
Консерваторы в оппозиции чуют запах крови, поэтому не настроены на компромисс, и даже либеральные партнеры по коалиции могут на него не пойти.
Но, по слухам, Роберт Хабек планирует обойти правила заимствования, выступая за освобождение от уплаты налогов критически важной будущей инфраструктуры.
В любом случае, коалиция все еще может найти способ потратить деньги на то, что важно для каждой партии, просто в меньших объемах.