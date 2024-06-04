Бундесвер закупит у Rheinmetall еще 200 тысяч артснарядов

Такие снаряды предназначены преимущественно для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Заказ будет оформлен так, чтобы обеспечить производство боеприпасов в самой Германии. Rheinmetall в настоящее время строит новый завод в городе Унтерлюс в федеральной земле Нижняя Саксония.
Восполнение дефицита снарядов в бундесвере
С помощью нового заказа у Rheinmetall министерство обороны собирается восполнить нехватку боеприпасов в арсенале бундесвера. Новый завод в Унтерлюсе сделает Германию более независимой от глобальных цепочек поставок. "Отечественная производственная линия отвечает нашим интересам в сфере безопасности", - подчеркивается в письме Минобороны ФРГ.
Помимо этого, внутреннее производство избавит Германию от любых иностранных предписаний. Здесь речь идет прежде всего о возможности новых поставок вооружений Украине, обороняющейся от российской агрессии. Сторонники Украины в последние месяцы отчаянно пытались изыскать боеприпасы для Украины. Иностранные партнеры зачастую отказываются от продажи снарядов калибра 155 мм, поскольку по правовым или политическим причинам не могут поставлять их в страну, находящуюся в состоянии войны.
Российское вооруженное вторжение в Украину вызвало резкое усиление спроса в оборонной промышленности, которая насущно необходима для усиления бундесвера, войск НАТО и поставок вооружений Украине, отмечает Der Spiegel.