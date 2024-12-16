Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру ФРГ Шольцу

Бундестаг выразил вотум недоверия правительству канцлера ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz). В доверии Шольцу в понедельник, 16 декабря, отказали 394 депутата. Еще 207 членов бундестага в ходе поименного голосования поддержали канцлера, 116 воздержались.

Вотум недоверия поддержали в том числе члены крупнейшей оппозиционной фракции – консервативного блока в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также вышедшей из состава правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП). Недоверие Шольцу также выразили представители Левой партии, популистских Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) и „Альтернативы для Германии“.