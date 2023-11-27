Букеровскую премию получил писатель-романист Пол Линч из Ирландии

Оценивая роман Линча, жюри премии назвало произведение "захватывающим, стремительным и конфронтационным". Роман рассказывает о женщине, которая вынуждена растить четверых детей в одиночку, после того как тайная полиция арестовала ее мужа за участие в протестах.
Церемония награждения прошла в Лондоне. По словам Линча, он писал роман четыре года и события в нем не привязаны к какому-то времени. "Возможно, обществу нужно тщательнее думать о том, каким должен быть ответ на выраженные протестующими идеи", – сказал писатель.
Шорт-лист премии был объявлен 21 сентября. На одну из самых престижных литературных наград в мире, помимо Линча, претендовали: американцы Пол Хардинг и Джонатан Эскоффери, ирландец Пол Мюррей, кенийка Четна Мару и канадка Сара Бернштейн.
Каждый из авторов, вошедших в шорт-лист, получит по две с половиной тысячи фунтов стерлингов и специальное подарочное издание своей книги. Победитель – еще 50 тысяч фунтов стерлингов (около $66 тысяч).
В 2022 году лауреатом Букеровской премии стал писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака за свой роман "Семь лун Маали Алмейды".
Букеровская премия вручается с 1969 года. До 2013 года на нее могли претендовать романы писателей из Великобритании, Ирландии и стран Британского содружества. Теперь премию может получить любая опубликованная в Великобритании книга, написанная на английском языке.