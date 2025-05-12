"Буду ждать Путина в Турции". Как Зеленский, Трамп и другие лидеры ответили на предложение Путина о переговорах

Как отреагировали европейские лидеры

„В Киеве и вместе с президентом Трампом мы сделали четкое предложение: 30-дневное перемирие с понедельника без всяких условий. Президент Зеленский согласился на это и не выдвинул никаких условий. Сейчас мы ждем такого же ясного ответа от России, — написал Макрон в сети Х. — Не может быть переговоров, когда говорят пушки. Не может быть переговоров, если в то же самое время бомбят гражданское население. Перемирие необходимо уже сейчас, чтобы могли начаться переговоры. Ради мира“.