Будет ли селедка на рождественском столе? Министры ЕС ищут компромисс по рыбным квотам в Балтийском море

Литовский министр Кястутис Навицкас заявил, что, принимая во внимание предложение Европейской комиссии, министры будут искать компромисс.

"Вопрос квот заключается в том, будет ли селедка на рождественском столе. Вот как бы я сформулировал вопрос", – сказал BNS министр.

"Мы стремимся к тому, чтобы не расширялась интерпретация выводов Международной организации рыболовства, чтобы квоты применялись, как и в прежние годы, и это главный вопрос. Согласно предложению, которое у нас есть сейчас, квота на шпроты сокращается на 23%, поэтому наши рыбаки говорят, что у них больше не будет экономического мотива выходить в море", – сказал Навицкас.

ЕК предлагает в следующем году сократить квоты на вылов шпрот в Балтийском море на 23% до 8,6 тыс. тонн, а салаки (балтийской сельди) – на 59% до 833 тонн.