Будапешт вновь заблокировал помощь Украине в размере 500 миллионов евро

Об этом сообщил европейский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, написавший в сети Х: "Еще одна дискуссия по Украине сегодня в Брюсселе между 27 министрами иностранных дел ЕС. И всё ещё блокирование 8-го транша (500 миллионов) военной помощи ЕС для Украины".