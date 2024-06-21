Брюссель отказался принимать футбольный матч между Бельгией и Израилем

Брюссель отказался принимать сентябрьский матч Лиги наций УЕФА между Бельгией и Израилем из-за рисков, связанных с безопасностью. Власти столицы опасаются, что на фоне „драматичных событий на Ближнем Востоке“ проведение матча приведет к уличным выступлениям. С начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС в Брюсселе прошли многочисленные демонстрации, что прибавило работы полиции.

„После тщательного и глубокого анализа мы должны сегодня прийти к выводу, что объявление такого матча в нашей столице, в эти особенно смутные времена, несомненно, приведет к крупным демонстрациям и контрдемонстрациям, угрожающим безопасности зрителей, игроков, жителей Брюсселя и наших полицейских сил.