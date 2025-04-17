Британский Верховный суд определил понятие "женщина". Оно относится к биологическому полу

При этом Акт о равенстве 2010 года „предоставляет трансгендерным людям защиту не только от дискриминации по защищенному признаку смены пола, но и от прямой дискриминации, косвенной дискриминации и преследований по существу их приобретенного пола“, отметил председательствовавший на слушаниях судья лорд Ходж. Он подчеркнул при этом, что ни одной из сторон не следует воспринимать решение суда как свой триумф.
В законах, принятых до Акта о равенстве, использовалось определение биологического пола, а трансгендерный переход был добавлен в качестве отдельной защищаемой характеристики, указал он. По мнению суда, включение людей с сертификатом об изменении пола в тот или иной пол приведет к тому, что прочтение закона может быть „непоследовательным“.
Вопросы, касающиеся беременности и материнства, могут быть истолкованы только как относящиеся к биологическому полу, в то время как в других частях Закона о равенстве говорится также о „сертифицированном поле“.
Постановление суда напоминает, что Закон о равенстве ясно дает понять: человек либо женщина, либо мужчина. С точки зрения защиты прав по половому признаку две эти группы не пересекаются, и положения законов, защищающие женщин, таким образом исключают мужчин.
Хотя в законе и не содержится слово „биологический“, „обычное значение этих простых и недвусмысленных слов соответствует биологическим характеристикам, которые делают человека мужчиной или женщиной. Предполагается, что они не требуют дополнительных пояснений“, говорится в решении суда.
Решение суда также означает исключает вариации в применении термина „женщина“. Если прочтение термина в случаях, относящихся к беременности, означает только биологических женщин, а в других статьях законодательства — „сертифицированный пол“, это делает законодательство непоследовательным, посчитали судьи.
Представитель правительства Великобритании заявил: „Мы всегда поддерживали защиту однополых помещений по признаку биологического пола. Это постановление вносит ясность и уверенность для женщин и поставщиков услуг, таких как больницы, приюты и спортивные клубы. Однополые пространства защищены законом и всегда будут защищены этим правительством“.
Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок назвала решение суда „победой“
„Высказывание „транс-женщины — это женщины“ никогда не было правдой на самом деле, а теперь не является правдой и с точки зрения закона, — сказала она. — Это победа для всех женщин, которые столкнулись с личными оскорблениями или потеряли работу за то, что сказали очевидное. Женщины — это женщины, а мужчины — это мужчины: нельзя изменить свой биологический пол“.
Долгая тяжба
Решение суда завершило долгую тяжбу между правительством Шотландии и группой по защите прав женщин For Women Scotland.
Результат может иметь далеко идущие последствия для применения прав по половому признаку в Шотландии, Англии и Уэльсе.
Правительство Шотландии отстаивало позицию, что трансгендеры, имеющие сертификат гендерного признания, имеют право на защиту по половому признаку, в то время как For Women Scotland утверждает, что они применимы только к людям, которые родились женщинами.
Правительство Шотландии утверждало, что в законе 2004 года четко прописано, что получение сертификата гендерного признания равносильно смене пола во всех смыслах, включая юридические.
Адвокат Рут Кроуфорд, представлявшая интересы шотландского правительства, заявила суду, что „человек, который стал представителем своего приобретенного пола, имеет право на защиту этого пола“.
Группа For Women Scotland, поддержанная, в частности, писательницей Джоан Роулинг, отстаивает такое понимание слов „мужчина“ и „женщина“, что пол — это „неизменное биологическое состояние“.
Судебный спор начался в 2018 году, когда Парламент Шотландии принял законопроект, призванный обеспечить гендерный баланс в правлениях государственных учреждений.
For Women Scotland пожаловалась на то, что министры включили трансгендерных людей в квоты, предусмотренные этим законом.
После нескольких разбирательств в шотландских судах вопрос был направлен в Верховный суд в Лондоне для вынесения окончательного решения.
For Women Scotland предупредила, что если суд примет сторону правительства, это будет иметь последствия для работы однополых учреждений и служб, таких как больничные палаты, тюрьмы, приюты и группы поддержки.
Amnesty International заявила, что, поскольку Закон о равенстве защищает другие группы меньшинств, это дело может создать прецедент, потенциально способный подорвать другие права.
Комиссия по равенству и правам человека — регулирующий орган, отвечающий за соблюдение закона 2010 года, — призвала к проведению правовой реформы в связи с этим делом.
Парламент Шотландии принял законопроект о гендерном признании 86 голосами против 39 в декабре 2022 года в попытке упростить процесс смены юридического пола в Шотландии.
Однако правительство Великобритании заблокировало законопроект, заявив, что он повлияет на законы о равенстве во всей Великобритании. Правительство Шотландии попыталось оспорить решение Лондона, но суд в Эдинбурге в итоге встал на сторону британского правительства.
Что такое Верховный суд в Великобритании?
Верховный суд Соединенного Королевства — последняя апелляционная инстанция по всем гражданским делам в Соединенном Королевстве и по всем уголовным делам, возбужденным в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, а также по некоторым уголовным делам из Шотландии. Он рассматривает дела наибольшей общественной или конституционной важности, затрагивающие все население.
В Соединенном Королевстве действует доктрина парламентского суверенитета и нет единой и кодифицированной конституции, поэтому Верховный суд гораздо более ограничен в своих полномочиях пересматривать судебные решения, чем конституционные или верховные суды некоторых других стран, например США. Он не может отменить любое первичное законодательство, принятое Парламентом, хотя может рекомендовать пересмотреть его (правительство не обязано следовать этим рекомендациям).
Суд начал работать в 2009 году, взяв на себя судебные функции Палаты лордов. В нем 12 судей, которые, несмотря на отсутствие формального ограничения по возрасту, заседают до достижения ими 70-летнего возраста или максимум 15 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Повторно назначить судью в Верховный суд нельзя.
Назначения судей Верховного суда формально утверждаются монархом. Процесс их отбора включает несколько этапов. Специальная комиссия по отбору кандидатов рекомендует их премьер-министру, который затем обращается к монарху с просьбой назначить судью.
В состав отборочной комиссии входят члены различных органов по назначению судей по всей Великобритании. Кандидаты должны быть судьей Высокого суда не менее двух лет или практикующим юристом не менее 15 лет.