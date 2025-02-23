Британский премьер: США должны стать частью гарантий Украине

США должны присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал в колонке для газеты The Sun. Она опубликована в воскресенье, 23 февраля и приурочена к третьей годовщине начала вторжения РФ.

Стармер: Украинцы проявили „бульдожий дух“

Стармер вспомнил времена падения Берлинской стены и написал, что „если бы мне тогда сказали, что однажды мы снова увидим российские танки, вторгающиеся в европейские города, я бы ни за что не поверил“. „Это кошмар, в котором просыпаются украинцы каждый день в течение последних трех лет. Кошмар, вызванный одним человеком и только одним человеком - Владимиром Путиным“, - продолжил премьер.