Британский правозащитный орган предлагает создавать отдельные туалеты и раздевалки для трансперсон

Британская Комиссия по равенству и правам человека опубликовала новые рекомендации в свете решения Верховного суда страны о том, что понятие пола должно трактоваться как биологический пол. Из них следует, что трансперсоны не могут использовать пространства, зарезервированные для женщин или мужчин (такие как туалеты и раздевалки), однако для них должны быть предусмотрены отдельные помещения аналогичного назначения.