Британский эксперт: по многим признакам, ракета по больнице была выпущена из Газы

 
bbcrussian.com
Gazos ruožas
Gazos ruožas
ФОТО: Reuters
Авторитетный британский военный аналитик Майкл Кларк в интервью телеканалу Sky News завил, что за взрывом больницы в Газе, вероятно, стоят палестинские радикалы. Он склонен считать, что ракетный удар по больнице Аль-Ахли, спровоцировавший взрывы внутри здания, был произведен изнутри сектора Газа.

Кларк не утверждает, что палестинские боевики сделали это намеренно. Скорее всего, считает он, причиной стал технический сбой при использовании арсенала ХАМАС.

По данным самой группировки, контролирующей сектор Газа, в результате удара по больнице погибли порядка 500 человек. Независимого подтверждения этих данных нет.

Бывший директор Королевского института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк предполагает, что позиция большинства стран Ближнего Востока, обвинивших в ударе Израиль, останется неизменной, несмотря на любые свидетельства, представленные израильской стороной.

Доказательством невиновности Израиля могли бы стать обломки ракеты, попавшей по больнице, но они находятся в распоряжении ХАМАС, который не станет обнародовать свидетельства против себя, считает эксперт.

«Корпус или части боеголовки могут обеспечить 95% уверенности в том, откуда взялась ракета, но мы их не получим», — считает Кларк.

Он не исключает, что ХАМАС попытается принести на место происшествия обломки израильской ракеты и скажет, что именно она попала в больницу.

Без доказательств на руках, подчеркивает аналитик, все это лишь предположения, не дающие оснований прямо обвинить палестинских боевиков.

Однако, судя по многим признакам, заявления Израиля о его непричастности заслуживает доверия, считает эксперт.

Израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» позволяет Израилю отслеживать ракеты, направляющиеся в его сторону.

На основании этих данных ЦАХАЛ утверждает, что ракета была выпущена с другой стороны больницы, которая оказалась на линии огня.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии