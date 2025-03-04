Британские политики атакуют Вэнса за „неуважение“ к британской армии

Учитывая, что крупные контингенты войск пока готовы были предоставить только Великобритания (и Франция), британские политики приняли эту ремарку на свой счет.

Либерал-демократка Хелен Магуайр, отставной капитан военной полиции, служившая в Боснии, написала, что Вэнс „стирает из истории сотни британских военных, отдавших свои жизни в Ираке и Афганистане“.

Вэнс уже отреагивал на эти упреки. „Это нелепо и нечестно. — написал он в X. — Я в этом клипе даже не упоминаю Великобританию или Францию, которые отважно сражались бок о бок с США в последние 20 лет, и не только“.