2025.03.04 16:29

Британские политики атакуют Вэнса за „неуважение“ к британской армии

 
BBC Russian
J. D. Vance‘as Miunchene
J. D. Vance‘as Miunchene
ФОТО: THOMAS KIENZLE | AFP / Scanpix

Сразу несколько британских политиков от оппозиционных партий ополчились на вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в своем интервью Fox News (о котором мы писали ранее) также сказал, что доля США в разработке украинских минералов, — это более надежная гарантия безопасности, чем „20 тыс. солдат из какой-то случайной страны, которая не воевала 30-40 лет“.

Учитывая, что крупные контингенты войск пока готовы были предоставить только Великобритания (и Франция), британские политики приняли эту ремарку на свой счет.

„Это глубокое неуважение — игнорировать нашу службу и жертвы“, — написал в X теневой министр обороны Джеймс Картлидж.

Джонни Мерсер, тоже консерватор и в прошлом замминистра по делам ветеранов, назвал Вэнса клоуном.

Либерал-демократка Хелен Магуайр, отставной капитан военной полиции, служившая в Боснии, написала, что Вэнс „стирает из истории сотни британских военных, отдавших свои жизни в Ираке и Афганистане“.

Вэнс уже отреагивал на эти упреки. „Это нелепо и нечестно. — написал он в X. — Я в этом клипе даже не упоминаю Великобританию или Францию, которые отважно сражались бок о бок с США в последние 20 лет, и не только“.

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