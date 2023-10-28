Британская разведка: потери России в Авдеевке одни из самых высоких в году

По оценкам британской разведки, Россия, вероятно, направила к городу подразделения численностью до восьми бригад. "Эти элементы, вероятно, понесли одни из самых высоких потерь в России в 2023 году", - считают аналитики британского ведомства.

Эта ситуация подчеркивает, что основная военно-политическая задача Кремля остается той же, что и на протяжении большей части войны, говорится в сводке. "Политические лидеры требуют захвата новых территорий, но военные не могут провести эффективные наступательные действия на оперативном уровне", - заключают аналитики Минобороны Великобритании.