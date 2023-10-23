Британская разведка — о расходах России на войну

Напротив, расходы на образование и здравоохранение будут заморожены на уровне ассигнований на 2023 год, что равнозначно их реальному сокращению в связи с инфляцией, говорится в ее ежедневном докладе.

Необходимо наращивать финансирование расходов на медицинское обеспечение раненых солдат и на выплаты семьям погибших, которых становится всё больше. Более половины солдат, получивших тяжелые ранения и признанных инвалидами, потеряли конечности. В 20% случаев потребовалась ампутация верхних конечностей, в 80% — ампутация ног, заявил 17 октября 2023 года заместитель министра труда Алексей Вовченко. Этим раненым потребуется пожизненная медицинская помощь.