Британская разведка: из-за угрозы ракет ATACMS России придётся переносить свои военные базы в тыл

«Хотя масштабы ущерба пока не подтверждены, вполне вероятно, что девять российских военных вертолетов в Бердянске и пять в Луганске были уничтожены», — говорится в её сводке. Учитывая нагрузку на российское военное производство, такие потери будет трудно восполнить в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

По данным британских аналитиков, Бердянск использовался в качестве основной передовой оперативной базы на южном направлении, обеспечивающей как логистические, так и наступательные/оборонительные возможности.

Из-за крайне слабой поддержки со стороны реактивной авиации обороняющиеся российские подразделения сейчас всё больше полагаются на вертолёты.

Удары по авиабазам могут создать дополнительное давление на российских пилотов и авиамехаников, которые уже почти наверняка страдают от боевого истощения и проблем с техническим обслуживанием из-за непредвиденно затянувшейся военной кампании, считают эксперты.