Британия разочаровалась в брексите. Может ли она вернуться в ЕС при Стармере и Трампе?

Из всех пунктов только последний выполнен, и то частично. Британия теперь вольна определять собственные правила игры (например, она может вводить налоги на частные школы, что в ЕС запрещено). Однако бизнес все равно работает с оглядкой на правила самого крупного и ближайшего рынка (оттого пластиковые пробки в Британии неразрывно связаны с бутылками вопреки разрыву связей с ЕС).

Идеологи расставания с ближайшим и крупнейшим партнером обещали избавить страну от иммигрантов и европейской бюрократии, заработать на торговле с остальным миром и зажить самостоятельно.

Насколько реальна отмена брексита и как возвращение Дональда Трампа в Белый дом повлияет на отношения между Британией и Евросоюзом?

Британия когда-то играла первую скрипку в ЕС — крупнейшем на планете политическом союзе с населением 500 млн человек и второй по размеру экономикой после США. Теперь она превратилась в региональную державу на периферии, несмотря на ядерное оружие и место постоянного члена Совбеза ООН.

Бюрократические барьеры для торговли выросли в разы, а сама торговля сократилась, ввиду чего притормозила вся экономика.

Иммиграция не сократилась, а выросла до рекордных высот, причем на смену одиноким европейцам приехали африканцы и азиаты с семьями.

Для лейбористов вопрос об отмене брексита сейчас вторичен, говорят экономисты и политологи. Приоритет правящей партии — восстановление экономики, подорванной брекситом, ковидом и энергетическим кризисом, вызванным агрессией России против Украины.

В результате партия тори окончательно раскололась, пришла в упадок и с треском проиграла прошлогодние выборы оппозиционной лейбористской партии. А очередная реинкарнация правой антииммигрантской партии Фараджа не только никуда не исчезла, но набирает популярность и претендует на власть.

Референдум о выходе из ЕС затеяли консерваторы в 2016 году в попытке убить двух зайцев — сплотить правящую партию тори, расколотую европейским вопросом, и отбить атаку справа со стороны правых популистов из партии Найджела Фараджа.

Политики не хотят возвращаться к вопросу брексита еще и потому, что для избирателей он не приоритет. Согласно опросам, сейчас лишь 14% числят отношения с ЕС среди важных проблем, стоящих перед Великобританией. В 2019 году таких было 73%.

„С политической точки зрения воскрешать дух брексита очень и очень сложно. Лейбористы только что вернулись во власть после 14 лет в оппозиции. Да, у них гигантское большинство, но готовы ли они тратить политический капитал на то, чтобы бередить открытую рану британской политики?“ — сказала там же Сара Холл из Кембриджского университета.

„Им нужен рост доходов. Но никакое сближение с ЕС не даст желанного экономического эффекта к следующим выборам. А он им нужен до выборов“, — сказал глава исследовательского центра UK in a Changing Europe Ананд Менон на круглом столе к пятилетию брексита.

Инициативу перехватила небольшая оппозиционная партия либерал-демократов. А поводом стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, после которой либдемы открыто выступили за сближение с Европой.

Правящая партия лейбористов решительно отказывается обсуждать возвращение в единый рынок и таможенный союз, но обещает „сближение“ с Евросоюзом. Правда, за полгода у власти она так и не смогла сформулировать, как именно собирается это сделать.

„Мы вступили в следующую стадию брексита, и она будет продолжаться вечно, — сказал он. — Брексит останется центральной темой общественной дискуссии еще долгое-долгое время, даже если если никто из политиков не хочет говорить о нем“.

Сколько ни молчи о брексите, забыть о нем не получится, уверен Менон.

Новый срок Трампа начался в еще более суровых условиях. Европа столкнулась с российской агрессией против Украины и с энергетическим кризисом, спровоцированным газовой войной Кремля с ЕС. Теперь еще и Трамп угрожает ей импортными тарифами.

К моменту, когда Британия наконец вышла из ЕС в 2020 году, в мире бушевал ковид, а в Америке правил Трамп. Началась новая эпоха изоляционизма. Статус небольшой экономики с населением в 68 млн человек в этих новых условиях не сулил Британии ничего хорошего. Обещания так и остались на бумаге.

Трамп изменил все. Когда британцы голосовали за выход из ЕС в 2016 году, мир переживал глобализацию и стремился к открытости. Британцам обещали выгодные торговые сделки с быстрорастущей Азией и главной мировой экономикой — США.

Новый референдум если и состоится, то нескоро. К нему не готовы ни Британия, ни Евросоюз.

„Многие считают, что Трамп подтолкнет Британию и ЕС к сближению, — говорит он. — Но существует реальная опасность, что он, наоборот, оттолкнет нас еще дальше друг от друга“.

США и Британию связывают ядерные узы, и оборона с безопасностью в этой ситуации могут оказаться важнее торговых, образовательных и культурных связей с Европой, предупреждает Ананд Менон из UK in a Changing Europe.

„Мировая экономическая ситуация сейчас решительно отличается от той, в которой Британия принимала решение о разводе с ЕС, — говорит Сара Холл. — Свободная торговля постепенно выходит из моды, а в моду входит протекционизм“.

„Это случится только тогда и в том случае, если действующая власть окажется в яме, из которой новый референдум покажется лучшим выходом“, — говорит один из самых авторитетных социологов страны Джон Кёртис из NatCen Social Research. Именно поэтому случился референдум в 2016 году, напоминает он о кризисе власти времен Дэвида Кэмерона.

Но успех проевропейских сил и на этот раз не гарантирован, предупреждает Кёртис. В прошлый раз они тоже были в большинстве, но эффективная и мощная пиар-кампания противников ЕС привела совсем к другому итогу.