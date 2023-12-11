Британия передаст Украине два военных корабля. Их хотели поставить еще до войны

Министр обороны Грант Шаппс заявил, что эти корабли помогут вновь открыть «жизненно важные экспортные маршруты», которые были ограничены с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину.

Королевский флот уже давно готовился к передаче Украине двух минных тральщиков. Возможность их поставки рассматривалась еще до начала российского вторжения. Летом этого года Королевский флот обучал украинские экипажи использованию кораблей.

Однако до сих пор остаются вопросы, как и когда они корабли смогут войти в Черное море, поскольку Турция контролирует доступ через Босфор.

Министерство обороны также заявило, что Великобритания создает коалицию с Норвегией по морскому потенциалу для долгосрочной поддержки Украины. В заявлении ведомства сказано, что Шаппс подробно изложит планы позднее в понедельник вместе с норвежским коллегой.