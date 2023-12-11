Британия передаст Украине два минных тральщика

Министр обороны Грант Шаппс заявил, что эти корабли помогут вновь открыть «жизненно важные экспортные маршруты», которые были ограничены с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину.

Королевский флот уже давно готовился к передаче Украине двух минных тральщиков. Возможность их поставки рассматривалась еще до начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Летом этого года Королевский флот обучал украинские экипажи использованию кораблей.

Однако до сих пор остаются вопросы, как и когда они корабли смогут войти в Черное море, поскольку Турция контролирует доступ через Босфор.

Министерство обороны также заявило, что Великобритания создает коалицию с Норвегией по морскому потенциалу для долгосрочной поддержки Украины. Шаппс намерен подробнее изложить планы позднее вместе с норвежским коллегой.