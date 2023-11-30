Британия отправляет боевые корабли в Персидский залив и Балтийское море

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс в среду объявил, что в Персидский залив и прилегающий регион идет эсминец Королевского флота HMS Diamond. Там он присоединится к фрегату HMS Lancaster и трем минным тральщикам.

Фрегат HMS Lancaster и три минных тральщика Королевского флота находятся в регионе Персидского залива с прошлого года.

“Для Британии критически важно увеличить наше присутствие в регионе, чтобы защищать наши интересы во все более нестабильном мире”, — сказал Грант Шеппс.

По его словам, отправка дополнительного корабля станет сигналом для Ирана и его сателлитов в регионе. Хуситы в Йемене и “Хезболла” в Ливане с началом войны в секторе Газа активизировались и пытаются наносить удары по Израилю.

США с начала войны отправили в восточную часть Средиземного моря две авианосные группы, а в Красном море держат эсминец, который уже перехватывал ракеты и дроны, запущенные хуситами по Израилю.