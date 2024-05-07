2024.05.07 16:18

Бразилия: наводнения стали причиной гибели не менее 75 человек

 
"Голос Америки"
Potvyniai Brazilijoje
Potvyniai Brazilijoje
ФОТО: EPA - ELTA
В результате масштабных наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны за последние семь дней погибли по меньшей мере 75 человек, сообщили местные власти.

Еще 103 человека числятся пропавшими без вести.

По меньшей мере 155 человек получили травмы, а ущерб от дождей вынудил более 88 тысяч человек покинуть свои дома. Примерно 16 тысяч человек нашли убежище в школах, спортзалах и других временных укрытиях.

Наводнения оставили после себя следы разрушений, включая оползни, размытые дороги и обрушившиеся мосты по всему штату. Операторы сообщают о перебоях с электричеством и связью.

Более 800 тысяч человек остались без водоснабжения, сообщило агентство гражданской обороны, которое ссылается на данные водоснабжающей компании Corsan.

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"Голос Америки"
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