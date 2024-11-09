Боррель в Киеве заверил Украину в поддержке ЕС

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев. „Мой пятый визит в Киев с момента полномасштабного вторжения России и последний - в качестве верховного представителя и вице-председателя (Еврокомиссии. - Ред.)“, - написал он в субботу, 9 ноября, в соцсети X.

„Поддержка ЕС Украины была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет возглавлять повестку дня ЕС“, - добавил Боррель, которого сменит на посту главы внешнеполитической службы ЕС экс-премьер Эстонии Кая Каллас.