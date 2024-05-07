Боррель призвал страны ЕС бойкотировать инаугурацию Путина

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал европейские страны не участвовать в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. "Я направил послание всем странам-членам ЕС, где указал, что считаю правильным не участвовать в этой церемонии. Мой совет - не делать этого, и я думаю, что представители большинства стран-членов не пойдут на инаугурацию. К тому же Путин - человек, признанный виновным Международным уголовным судом", - заявил Боррель во вторник, 7 мая.

Глава европейской дипломатии отметил, что поначалу между странами-членами ЕС шла дискуссия о том, присутствовать или не присутствовать на инаугурации Путина, и если да, то на каком уровне - послов или поверенных в делах. "Но для меня позиция была ясна. Украинцам и многим людям во всем мире будет очень трудно понять, почему мы присутствуем на инаугурации Путина - человека, осужденного Международным уголовным судом, несущего ответственность за войну в Украине, избрание которого мы оспариваем, поскольку оно не было свободным, а выборы - справедливыми. Это было бы явным противоречием", - пояснил Боррель.