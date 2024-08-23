Боррель: планы Германии сократить военную помощь Украине – тревожная новость

В 2024 году эта сумма составляла около восьми миллиардов евро.“Объявление о том, что Германия сократит свою военную поддержку в ближайшие (несколько) лет, — плохая новость“, — заявил Боррель, выступая на конференции в Сантандере (Испания).“До сих пор... наиболее существенную помощь Украине оказывала Германия. Поэтому можно сказать, что (теперь) нам нужно делать что-то другое. Но пока то, что мы делаем (оказывая помощь Украине), делает в основном Германия“, — напомнил руководитель дипломатии ЕС.В сложившейся ситуации германское правительство заявило, что будет рассчитывать на планы G7 и Евросоюза по использованию замороженных российских активов.В июне лидеры G7 договорились о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, используя прибыль от этих активов.Федеральный бюджет Германии на 2025 год находится в настоящее время на стадии обсуждения.