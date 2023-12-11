Боррель объявил о 30 млн евро помощи демсилам Беларуси

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратился в открытом письме к лидеру белорусской демократической оппозиции Светлане Тихановской в преддверии ее встречи с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе. Документ опубликован на сайте пресс-службы Борреля в воскресенье, 10 декабря. "Я надеюсь, что официальные власти Беларуси будут (в конечном итоге) избраны демократическим путем и будут полностью представлять белорусский народ", - говорится в письме.

Верховный представитель также гарантировал, что до тех пор Евросоюз будет продолжать вводить санкции против действующего режима в Беларуси и его сторонников. "И чтобы подчеркнуть это, я объявлю сегодня о дополнительной финансовой поддержке в размере 30 млн евро белорусского гражданского общества и демократических сил, и вместе с нашим сегодняшним объявлением мы достигнем цифры в 140 млн евро с 2020 года", - заявил Боррель. По его словам, ЕС "не забывает Беларусь и ее народ", несмотря на множество мировых проблем, в том числе войны в Украине и секторе Газа.